Yunan ordusunun ‘Türk yapımı drone’ aldığı iddiası

Türkiye büyük yatırım yaptığı insansız hava araçları sektöründe ihracat payını her geçen gün artırırken Türk dronelarının son müşterisinin Yunanistan olduğu iddia edildi. Yunan ordusunun Türk firması Assuva’dan 50 adet drone aldığı önü sürülürken bu haber Ege’nin karşı yakasında büyük bir krize neden oldu.

Yunan medyası çıkan drone iddiaları hakkında Başbakan Miçotakis’e hesap sorarken haberin doğru olup olmadığı konusunda cevap vermesini istedi.

NATO VE AB ÜYESİ BİR ÜLKEYE İLK SATIŞ

Diğer yandan Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, haberi doğruladı. Türk Kolluk Kuvvetleri’nin ardından NATO ve AB üyesi bir orduya yüksek teknoloji ürünü drone satmaya hazırlandıklarını belirten Başbuğ, “Bir süre önce Yunanistan Savunma Bakanlığı ile yaptığımız bir anlaşma ile bizim ürettiğimiz 50 adet drone için ön kabul gerçekleşti. Gönderdiğimiz 2 adet drone, Yunan ordusu tarafından yapılan testlerden başarıyla geçti” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020, 15:36