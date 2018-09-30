Yunan polisi göçmenleri darp etti

Çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinin ayağı kırık 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Bosnaköy köyü yakınlarında tespit edilen göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edilen göçmenlere elbise, ayakkabı verilerek, yemek ve duş imkanı sağlandı.

Bazıları yarı çıplak olan şahıslar, Yunan askerlerinin kendilerini darbederek elbiselerini aldıklarını, Meriç Nehri üzerinden Türkiye tarafına darp edilerek zorla gönderdiklerini iddia ettiler.

"Geri itme/push back" de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı öne sürüldü.

MERİÇ NEHRİ'Nİ KULLANIYORLAR

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Türkiye ile kara sınırını tel örgü ile kapatması sonrası doğal sınır Meriç Nehri kaçaklar tarafından daha çok kullanılıyor.

Botlarla Meriç'i aşan düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçiyor. Ancak son yıllarda uluslararası anlaşmalara göre sınırı geçebilen kaçakların durumunu incelemekle yükümlü olmasına rağmen Yunanistan, AB mevzuatına da aykırı olarak toplu sınır dışı işlemleri gerçekleştiriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 11:45