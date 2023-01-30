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Yunan savaş uçağı İyon Denizi'ne düştü

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının İyon Denizi'ne düştüğü bildirildi.

Avrupa 30.01.2023, 12:34
Yunan savaş uçağı İyon Denizi'ne düştü

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Andravida kentinin güneyinde denize düşen F-4 tipi savaş uçağında sadece pilot ve yardımcı pilot bulunuyordu.

Pilotların düşüşten önce otomatik fırlatma sistemini aktive edeceklerini bildirdikleri aktarılan haberde, uçağın eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.

Pilot ve yardımcı pilot için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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