Yunan Savunma Bakanı'ndan Moskova ziyareti

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos, Washington’dan sonra şimdi de Moskova yolcusu. ABD’yi ziyaret ederek mevkidaşı James Mattis ile görüşen Yunanistan Milli Savunma Bakanı, bu kez de Rusya’yı ziyaret edecek.

Kammenos 29 Ekim tarihinde Moskova’ya resmi ziyaret düzenleyecek. Ziyaretin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’ın Rusya’ya yapacağı ziyaretten bir ay önce gerçekleşecek olması dışında, hemen Washington ziyareti akabinde gerçekleşmesi de dikkatlerden kaçmıyor.

Kammenos, ABD ziyaretinde Yunan-Amerikan işbirliğinden övgü dolu sözlerle bahsetmiş, “çarpışan güç ve çıkarlar” arasında Yunanistan’ın iletişim kanalı rolünü üstelenebileceği konusuna vurgu yapmıştı.

Kammenos Yunan Devlet Televizyonu ERT’e bu hafta verdiği demeçte de “ABD’nin Yunanistan’dan bu rolü oynamasın beklediğini” ifade etti. Bu bağlamda, Yunan Savunma Bakanı’nın Moskova ziyaretinin olumlu seyreden Yunan-Amerikan ilişkilerine olumsuz etki etmeyeceği kaydediliyor.

Yunan basınında yapılan yorumlarda “Yunanistan’ın bölgedeki farklı ‘aktörler’ ile görüşebilme, farklı taraflara mesaj iletebilme avantajına sahip olduğu” ve “bu avantajı değerlendirmesi gerektiği” vurgulanıyor.

Aleksis Tsipras ziyareti dışında Kammenos’un Yunan-Rus ilişkilerindeki gerginliği de düşürmeye çabalayacağı belirtilirken, her halükarda Yunan Milli Savunma Bakanı'nın ziyaretinin önemli olduğu yorumları yapılıyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz temmuz ayında Atina Hükümeti; "Makedonya" isim müzakerelerinde Yunanistan’ın içişlerine müdahale niteliğinde eylemlerde bulundukları ve ulusal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle iki Rus diplomatı sınırdışı etmişti.

Gergin bir süreç yaşayan Yunan-Rus ilişkileri açısından Kammenos ve Tsipras'ın Moskova ziyaretleri, ortamı yumuşatma çabası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: ahvalnews-com

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 13:01