Yunan sınır kapılarında test zorunluluğu
Yunanistan, ülkeyi ziyaret edecek herkesten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için PCR testi isteyecek.
Avrupa 15.12.2021, 22:55
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'a gelecek tüm ziyaretçilerden, geldikleri ülkeye bakılmaksızın, ülkeye girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış PCR testi isteneceği belirtildi.
Ülkede Kovid-19'un Omicron varyantının görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında alınan bu tedbirin 19 Aralık saat 06.00'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Yunanistan'da şu ana dek 10 Omicron varyantı vakası tespit edildi.
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