Yunan-Türk sınırına dev haç yerleştirildi

Evren Dede



Yunan-Türk sınırı bölgesinde bulunan Kumçiftliği’ne (Orestiada) bağlı Nea Vissa’daki Agia Paraskevi Manastırı’nın bulunduğu bölgeye ışıklandırılmış devasa haç yerleştirildi.

Türkiye tarafından da görülecek şekilde yerleştirilen ve ışıklandırılan haç için Kutsal Haç Yüceltme yortusu düzenlenirken papazlar eşliğinde Kutsal Haç’a dualar okundu.

Dikilen haç için düzenlenen törene yerel ve askeri yetkililer de katılırken ayini Dimetoka, Kumçiftliği ve Sofulu Metropoliti Damaskinos yönetti.

Kaynak: Azınlıkça