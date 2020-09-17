banner15

Yunan-Türk sınırına dev haç yerleştirildi

Yunanistan’ı Türkiye’den ayıran Meriç (Evros) nehri bölgesinde yapılan törenle Hristiyanlığı temsilen devasa bir ışıklandırılmış haç dikildi.

Yunan-Türk sınırına dev haç yerleştirildi

Evren Dede


Yunan-Türk sınırı bölgesinde bulunan Kumçiftliği’ne (Orestiada) bağlı Nea Vissa’daki Agia Paraskevi Manastırı’nın bulunduğu bölgeye ışıklandırılmış devasa haç yerleştirildi. 

Türkiye tarafından da görülecek şekilde yerleştirilen ve ışıklandırılan haç için Kutsal Haç Yüceltme yortusu düzenlenirken papazlar eşliğinde Kutsal Haç’a dualar okundu.

Dikilen haç için düzenlenen törene yerel ve askeri yetkililer de katılırken ayini Dimetoka, Kumçiftliği ve Sofulu Metropoliti Damaskinos yönetti.

Kaynak: Azınlıkça

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48