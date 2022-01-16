"Yunanistan 12 mil talebinden vazgeçti"

Yunanistan'ın, kara sularını 12 mile çıkarma talebinden geri adım attığı iddia edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bir radyo kanalına konuşan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"12 MİL TALEBİNDEN VAZGEÇTİ"

Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü.

İstişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın kendi sınırlarını zorladığını belirten Rozakis, "Yunanistan, Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAYI SÜRDÜRDÜ

Rozakis, Yunan tarafının, kara sularını 10 mille sınırlamayı da içeren yapıcı öneriler sunduğunu savunarak, “Ancak Türk tarafı, Yunanistan kara bölgesinde dahi meşru hakkımızı kullanmamızda devamlı olarak ve provokatif bir şekilde ısrar ediyor.” iddiasında bulundu.