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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Avrupa 24.02.2023, 10:57
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yapılan incelemede yakalanan kişilerden birinin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

#Yunanistan
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