Yunanistan adaları satıyor

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan bazı adaları satılığa çıkardı. Satılık adalar 2 milyon dolardan başlıyor. Greek Times'ta yer alan bilgilere göre uyruğu fark etmeksizin herkes bu adalara sahip olabiliyor. Yunanistan'da satılık olan adaların listesi şöyle; Rinia, St. Athanasios, Trinity Island, Nissos Makri, Kato Antikeri Island.

Ekonomik krizin vurduğu Yunanistan, bazı adaları satılığa çıkardı. Satılık adalar 2 milyon dolardan başlıyor.

HERKES SATIN ALABİLİYOR

Greek Times'ta yer alan bilgilere göre uyruğu fark etmeksizin herkes bu adalara sahip olabiliyor. Satılık mülk olarak kabul edilen ve satılığa çıkarılan bazı özel adalar eğer askeri arazinin yakınındaysa Avrupa vatandaşlarına satılıyor.

5 ADA SATILIK

Yunanistan'da satılık olan adaların listesi şöyle; Rinia, St. Athanasios, Trinity Island, Nissos Makri, Kato Antikeri Island.

Ekonomik krizin patlak verdiği Yunanistan, Avrupa Birliği'nden aldığı borçlarla ayakta duruyor.