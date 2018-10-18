Yunanistan Akdeniz’de kriz çıkardı

Yunan fırkateyni HS Nikiforos Focas, Akdeniz'de petrol arama çalışması yapan Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi izlemekle görevlendirildi. Türkiye, Yunanistan'ın bu hamlesini açık savaş sebebi olarak gördü. Öte yandan Türkiye'nin Yunanistan Büyükelçilik Müsteşarı Yunan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Öte yandan bir Yunan sitesi, Barbaros Hayreddin Paşa sismik gemisinin Kıbrıs'ın batısında olduğuna dair radar görüntülerini paylaştı.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Türk sismografik araştırma gemisi olarak biliniyor. 2011 yılında Dubai'de inşa edilen gemi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından işletiliyor. Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Akdeniz’de çalışmalarını sürdürüyor.

2013 yılında sismografik, özellikle de petrol ve gaz araştırmalarında kullanılmak üzere Türkiye tarafından satın alınmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 15:14