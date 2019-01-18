Yunanistan Atina'daki caminin açılışı için 6'ncıya tarih verdi

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu, Atina'daki caminin daha önce 5 kez tarih verilen resmi açılışının bu yılın mart ayında yapılacağını duyurdu.

Gavroglu, Meclis'te yaptığı konuşmada, ibadete açık cami bulunmayan başkent Atina'da açılışı uzun süredir ertelenen cami hakkında bilgi verdi.

Binanın yapımının tamamlandığını ifade eden Gavroglu, "Caminin açılışı mart ayı içinde gerçekleşecek." dedi.

Gavroglu ayrıca, caminin giderleri için ayrılacak kaynağa ilişkin partiler arasında uzlaşma sağlandığını ifade etti.

- 5 kez tarih verildi

Edinilen bilgiye göre caminin, bina ve abdesthane inşaatı tamamlandı ancak çevre düzenlemesi bürokratik nedenlerden dolayı gecikti.

2017'nin ilk aylarında bitirileceği duyurulan caminin açılışı için 5 kez tarih verilmiş ancak bir türlü açılamamıştı.

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede devam eden inşaat, Ağustos 2016'da meclis tarafından alınan kararın ardından 4'lü konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmayacak. Plana göre, camide çocuk parkı ve şadırvan da yer alacak. Cami için 887 bin avro bütçe ayrıldı.

Caminin yapımına, alınan kararlara rağmen bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağcı kesimin tepkileri nedeniyle başlanamamıştı. Mevcut plana göre, cami yapımı için karar, ilk olarak 2006'da alınmıştı.

İnşaatın tamamlanmasının ardından cami yönetimi, eğitim ve maliye bakanlıklarından 2 devlet görevlisi, 2 belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden 2 temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı ayrıca, caminin imamı için iş ilanı vererek adaylara başvuru çağrısında bulunmuştu.

Yaklaşık 200 bin Müslümanın yaşadığı tahmin edilen başkentte Müslümanlar, ibadetlerini genellikle kendi imkanlarıyla oluşturdukları mescitlerde yapıyor.

Kaynak: AA