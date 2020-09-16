Hollanda DENK Partisi milletvekili Tunahan Kuzu Hollanda meclisinde, Doğu Akdeniz’deki sıcak gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kuzu: “Yunanistan, Avrupa Birliğinden aldığı destek paralar ile Türkiye’ye savaş açamaz” dedi.

Tunahan Kuzu: Hükümet, Hollanda vatandaşlarının ödediği vergiler ile, ‘ekonomik destek’ adı altında, Yunanistan’ın askeri harcamalarının finansı kabul edilemez

DENK Partisi milletvekili Tunahan Kuzu Hollanda meclisinde, Doğu Akdeniz’deki sıcak gelişmelerle ilğili açıklamalarda bulundu. Kuzu: “Yunanistan, Avrupa Birliğinden aldığı destek paralar ile Türkiye’ye savaş açamaz” dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, çarşamba akşamı parlamento da Temmuz ayında gerçekleşen AB zirvesi ve 750 milyar euroluk ekonomiyi canlandırma paketi konulu oturumda biraraya geldi. Ekonomik paketi ile Yunanistan’a 20 milyar euro destek sunulacak listede İtalya, İspanya, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde bulunuyor.

Öte yandan Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin topraklarına sahip çıkması üzerine 31 Ağustos 2020 tarihinde Yunanistan Hükümeti buna karşı 34 milyar euroluk bütçe ayırdığını açıklamıştı. Ayrılan bütçe ile savaş gemileri ve Fransız savaş uçakları temin edileceği Yunan yetkililer tarafından kamuoyuna sunulmuştu. Yapılan araştırmalar sonrasında Yunanistan’ın yine 2010 yılında AB destek paketlerinden aldığı paraları askerî bütçeye ayırdığı ortaya çıkması sonrasında DENK partisi milletvekili Tunahan Kuzu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kuzu yaptığı açıklamada şunları dedi:

“HÜKÜMET, HOLLANDA VATANDAŞLARININ ÖDEDİĞİ VERGİLER İLE, ‘EKONOMİK DESTEK’ ADI ALTINDA, YUNANİSTAN’IN ASKERİ HARCAMALARININ FİNANSI KABUL EDİLEMEZ. HOLLANDA’DA HİÇ KİMSE YUNANİSTAN’A SAVAŞ UÇAKLARI VE SAVAŞ GEMİLERİ HEDİYE ETMEK İSTEMİYOR”

Başbakan Rutte’nin tekrar diploması masasına oturması tasarısını sundu.

Hollanda Türkmenleri Birliği Başkanı Eşref Kerküklü kimdir?

Irak’ın Kerkük kentinde Türkmen asıllı bir ailenin evladı olarak dünya’ya gelen Eşref Kerküklü, Hollanda’da yaşamaktadır. Kerküklü, Saddam rejiminin Irak’ta hüküm sürdüğü bir ortamda siyasi faaliyetleri ve Türkmenlere yönelik sosyal dayanışma çalışmalarıyla öne çıkan bir ailenin ferdi olarak büyümüştür. Türkmen davası uğruna şehitleri olan bir sülalenin parçası olarak siyasi mücadeleye devam etmişlerdir. Bu ortamda büyüyen Kerküklü, siyasi baskılar nedeniyle Hollanda’ya göç etmek ve ülkeye siyasi ilticacı olarak sığınmak zorunda kalmıştır.

Avrupa’nın Hollanda ülkesinde boş durmayan Kerküklü, başkent Amsterdam’ın merkezinde Hollanda Türk Gençlik Kuruluşları Federasyonu’nun (HTGF) çatısı altında açılan dil, sivil toplum pratiği ve kapasite geliştirme ile gazetecilik kurslarına katıldı. Bu eğitim kurslarıyla beraber gündelik eğitimine devam ederken sırasıyla değişik gazetelerde muhabirlik yaptıktan sonra son olarak Kerkük’ün Sesi Gazetesi’nin Hollanda temsilcisi olarak gazetecilik ve yazarlık yapmıştır. Avrupa ve Hollanda’da yaşayan Türkmenlerin yurtlarına duydukları hasreti yakından his eden Kerküklü, yazarlık çalışmalarıyla birlikte siyaset ve örgütlenme çalışmalarına ağırlık verdi.

Kerküklü, merkezi Washinton’da bulunan etkili lobi kuruşlarından Dünya Türk Diasporası Konseyi’nin Hollanda Temsilciliği görevini yürütmektedir.

Kaynak: Eşref Kerküklü