Yunanistan Başbakanı Çipras Kuzey Makedonya'da

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kuzey Makedonya'yı ilk kez ziyaret ederek Başbakan Zoran Zaev ile bir araya geldi.

Çipras için başkent Üsküp'teki hükümet binası önünde resmi tören düzenlenirken, daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Çipras ve Zaev görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan Başbakanı Çipras, iki ülke arasında bugün Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım öncesi ve katılım süreçlerinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını ifade etti.

Kendisinin bu ülkeyi ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı olduğunu anımsatan Çipras, "Çok zaman kaybettik, 30 yıl kaybettik. Bu 'ara açılmalarını' aşmamız lazım." dedi.

Balkanlara yönelik daha farklı bir 'anlatı' oluşturmaya gayret ettiklerini dile getiren Çipras, "Yeni bir işbirliği, karşılıklı anlayış ve ortak kalkınma anlatısı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çaba ve girişimlerin başarısının sadece Yunanistan ve Kuzey Makedonya'nın başarısı değil, tüm Balkanlar ve Avrupa'nın başarısı olacağına güçlü bir şekilde eminim." diye konuştu.

Yunanistan ve Kuzey Makedonya arasındaki eylem planının, iki ülke arasındaki tüm işbirliği alanlarını kapsadığını söyleyen Çipras görüşmede, bölgenin gelişimi için olumlu olarak nitelendirdiği pek çok bölgesel işbirliği girişimlerine de değindiklerini ifade etti.

İki ülke hükümetleri arasında, Prómachoi-Majden yeni sınır kapısının açılması için mutabakat zaptı imzalandığını anımsatan Çipras, bu sayede, iki halkın iletişiminin, turizm ve ticaret işbirliğinin güçleneceğini vurguladı.

Ayrıca, Çipras görüşme sırasında ekonomi, ticaret, altyapı, sağlık, eğitim, savunma, enerji ve siber güvenlik gibi önemli alanlarda işbirliğin geliştirilmesi konusunu da ele aldıkları bilgisini paylaştı.

İki ülke savunma bakanlıklarının savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladıklarını belirten Çipras, bu adımın, Yunanistan'ın Kuzey Makedonya'nın savunma fırsatları ve kabiliyetlerini oluşturulması, beceri ve bilgilerin aktarılması ve NATO yapılarındaki müşterek çalışmaların güçlendirilmesi yönündeki iradesinin bir kanıtı olduğunun altını çizdi.

Çipras, "Bu işbirliği gerçekten önemli ve eğitim, savunma sanayisi, siber savunma, askeri istihbarat ve Yunan havacılığı tarafından Kuzey Makedonya hava sahasında gözetim yapılmasını teşkil eden havacılık politikası gibi birçok alanı kapsıyor." dedi.

Süper güçlerin Balkanlar üzerindeki ilgisinin sorulması üzerine Çipras, "Bölge için dile getirilen bu çok fazla ilgiden istifade edilmelidir. Ancak bölgeye ilgisi olan tüm güçler, bu bölge ve iki ülke insanının, ülkelerinin geleceğini belirlemede kendi rollerinin olduğunu anlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ise ülkesinin ilk kez bir Yunan başbakanına ev sahipliği yaptığını anımsatarak, tarihi olarak nitelendirdiği Prespa Anlaşması'nın imzalandığı 17 Nisan 2018'den beri birkaç kez tarih yazdıklarını söyledi.

Ev sahibi Başbakan Zaev, "Yunanistan, bizim stratejik hedefimiz olan Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzalayan ilk ülke oldu. Bu günler, benim ve bizim dostumuz Aleksis AB'ye, ülkemizin üyelik müzakerelerinin başlatılması çağrısında bulundu." diye konuştu.

Prespa Anlaşması'nın uygulanmasıyla iki ülke ve millet arasındaki dostluğun inşa edildiğini dile getiren Zaev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin, yüzde 20,7'lik büyüme ile yaklaşık bir milyar avroya ulaştığını vurguladı.

Çipras, Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile de görüştü. Çipras ve Zaev, iki ülke girişimcilerinin buluşacağı Kuzey Makedonya-Yunanistan İş Forumuna da katılacak.

Kaynak: AA