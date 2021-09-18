Yunanistan Başbakanı'ndan mülteci açıklaması: Erdoğan'la konuştuk

Taliban'ın yeniden yönetimi ele geçirmesinin ardından Türkiye ve Avrupa'nın gündemine giren göç meselesi hakkında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis’ten açıklama geldi.

Reuters’a konuşan Mitsotakis, Syriza yönetimini eleştirerek; "“Suriye’deki ve başka yerlerdeki çatışmalardan kaçan bir milyondan fazla mülteci, 2015’te ve 2016’nın başlarında Yunanistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçti ve Yunanistan’ın o zamanki solcu Syriza yönetimi buna sadece ‘el sallamakla’ yetindi” dedi.

'ÖNLEMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Kontrolsüz göçe karşı belirgin şekilde sert bir duruş sergileyen bir yönetim anlayışına sahip olduklarını belirten Mitsotakis, 2015’in tekrarını yaşamayacaklarını ‘Bu durum artık olasılık dışı ve bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız’ sözleriyle dile getirdi.

Mitsotakis, Avrupa’yı göçmen sorununa yönelik ‘ortak bir politika’ oluşturmamakla eleştirdi.

Mitsotakis, AB’nin kitlesel bir akınla nasıl başa çıkılacağına dair tutarlı bir tutarlı bir politikasının olmadığını söyledi. Yunanistan Başbakanı, “Sığınma konusunda ortak kurallara ihtiyacımız var. İltica alışverişi yapılması, göçmenlerin bir ülkeden diğerine taşınması mantıklı değil. Adil bir düzen yaratılmalı. Avrupa’nın daha fazlasını yapması gerekiyor” dedi.

'ERDOĞAN'LA ÇOK AÇIK KONUŞTUK'

Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afganistan konusunu ele aldıklarını belirterek, “Erdoğan’la çok açık konuştuk. Potansiyel mülteci ve sığınmacıların mümkün olduğu kadar ülkelerine yakın bir yerde tutmanın önemli olduğu konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Karar