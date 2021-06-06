Yunanistan basını: Almanya bizi dışladı

Almanya'da düzenlenecek Libya konulu Berlin Konferansı'na Yunanistan davet edilmemişti.

Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile telefonda görüşerek karardan "memnuniyetsizlik" duyduklarını bildirmişti.

"Türkleri tercih ettiler"

Bu gelişme Yunan medyasında kendine yer buldu. Greek City Times haber sitesi, Almanya'nın Yunanistan yerine Türkiye'yi tercih ettiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan, Libya'da güçlü bir askeri varlık göstermediği için görüşmelerden dışlandı. Almanlar, Yunanistan AB'ye üye olmasına rağmen Türkiye'yi davet ettiler. Almanya, Türk-Alman ilişkilerini Yunan-Alman ilişkilerine tercih etti.

Yeni Şafak