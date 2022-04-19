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Yunanistan bir Rus tankerine el koydu

Yunanistan, AB yaptırımları kapsamında bir Rus tankerine el koyduğunu duyurdu.

Avrupa 19.04.2022, 10:39 19.04.2022, 11:08
Yunanistan bir Rus tankerine el koydu

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan itibaren Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yaptırım paketleri açıklıyor.

Yunanistan da AB yaptırımları kapsamında bir Rus tankerine el koyduğunu duyurdu.

Rus diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edilmesi

Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'daki savaşa tepki olarak, 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rus büyükelçinin kararla ilgili bilgilendirildiğini duyurmuştu.

Bir bakanlık yetkilisi de söz konusu Rus diplomatların uluslararası kurallara uygun davranmadıklarını söylemişti.

#Yunanistan
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