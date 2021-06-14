Yunanistan'da 4 sığınmacıya hapis cezası

Yunanistan'ın Midilli adasında bulunan Moria mülteci kampında çıkan yangınla ilgili yargılanan 4 Afgan sığınmacı 10'ar yıl hapse mahkum edildi. Aynı davada yargılanan 2 Afgan sığınmacı ise mart ayında 5'er yıl hapis cezası almıştı.

Yangından önce Avrupa'nın en büyük göçmen kampı olarak nitelenen Moria'da 12 bin kişi barınırken, Covid-19 tedbirleri sonrası yangınlar çıkmaya başladı. Yunan yetkililerin, sığınmacılar tarafından kasıtlı çıkarıldığına inanılan yangınlar sonrası çoğu Suriyeli, Afgan ve Iraklı mülteciler barınaksız kaldı.

Yunan polisinin kamp yangınıyla ilgili yakaladığı 6 Afgan sığınmacı kundaklama suçlamasıyla yargılandı. Sanıklardan 2'si mart ayında 5'er yıl hapse mahkum edildi. Yargılanan 4 sığınmacıdan 3'ünün suçun işlendiği tarihte 18 yaşından küçük oldukları gerekçesiyle çocuk mahkemesine sevk edilmesi istendi.

Ancak sanık avukatlarının bu talebi kabul edilmedi ve 4 Afgan sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Avrupa'nın en büyük mülteci kampı

Avrupa ve Yunanistan'daki en büyük mülteci kampı olan 2 bin 800 kapasiteli yerleşkede 12 bin kişi kalıyordu.

Kampın koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardında karantinaya alınması burada kalanların tepkisine yol açmıştı.

Adadaki yangından etkilenen 408 refakatsiz sığınmacı çocuk, uçaklarla Yunanistan ana karasına nakledilmişti. Ayrıca binlerce kişi de Moria yakınlarındaki bir otoyolda kamp kurdu.

Kaynak: Euronews