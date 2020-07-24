Yunanistan'da Ayasofya için matem çanları

Ayasofya'nın ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunanistan ise ilginç bir protestoda bulunacak. Yunanistan'ın Mora'da Patra kentinin kiliselerinde matem çanları çalacak.

Yunanistan'daki kilise çanları bugün öğlen beş dakika boyunca matem çanları çalıyor ve tüm bayraklar Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini protesto etmek için yarıya indirildi.

Metropolit Hrisostomos tarafından yapılan yazılı açıklamada, "24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma namazının kılınacağı saatte Patra'da Aziz Apostolu Andreu kilisesinde ayin düzenlenecek ve ayinde Ayasofya'nın kurtarılması için Meryem Ana'ya dua edilecek" ifadelerini kullanılmıştı.

Patra halkına çağrıda bulunan Metropolit Hrisostomos, "Helenizm olarak son yıllarda daldığımız derin uykudan uyanmanın zamanı geldi. Türklerin tahriklerini Avrupalı büyüklere, güçlülere göstermemiz lazım. Bunun için her hristiyan daldığı derin uykudan uyanmalı ve üzerine düşeni yapmalıdır" diyerek halkı Ayasofya'nın cami olmasını engellemek üzere tepkisini koymaya davet ediyor.