Yunanistan'da bir papaz 7 piskoposa asitle saldırdı

Yunanistan'da bir papaz Rum Ortodoks Kilisesi'nin üst düzey din adamlarına asitle saldırdı. Saldırıda yedi piskopos ve üç kişi yaralandı.

Yanık sebebiyle hastaneye götürülen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırganı yakalayan polis memuru da yanık sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, resmi olarak daha önce makamından uzaklaştırılan papazın görevini kötüye kullanmakla suçlandığı disiplin toplantısı sırasında gerçekleşti.

Yunanistan devlet televizyonu ERT'de yayınlanan görüntülerde duruşmanın yapıldığı odanın duvarlarında kan lekeleri ve asit yanıkları görüldü. Görüntülerde ayrıca din adamlarının üzerlerinden attığı siyah kıyafetlerin kan lekesi ve yanık delikleriyle dolu olduğu dikkat çekti.

Avukat: Müvekkilim olayın tam idrakinde değildi

Saldırganın görevinden uzaklaştırılan bir papaz olduğunu doğrulayan Ortodoks Kilise olayı "menfur ve daha önce benzeri görülmemiş" ifadeleriyle tanımladı.

Kilise yetkilileri papazın görevden uzaklaştırma sebebinin rüşvet ve yasadışı uyuşturucu bulundurmak olduğunu belirtti ve toplantı öncesi sosyal medyada tehdit içeren mesajlar paylaştığını kaydetti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Rum Ortodoks Kilisesi Patriği Bartholomeos da olayı kınadı.

Saldırganın avukatı şüphelinin psikipatrik hasta olduğunu ve ağır ilaçlar aldığını belirtti. Müvekkilinin olayın tam idrakinde olmadığını ifade eden avukat hareketlerinin bir adaletsizlik algısına yanıtını gösterdiğini öne sürdü.

Kaynak: Euronews