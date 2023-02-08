Yunanistan'da Charlie Hebdo'ya yanıt niteliğinde karikatür: Hepimiz Türküz
Fransız dergi Charlie Hebdo’nun, Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden olan deprem sonrası paylaştığı skandal karikatüre, Yunanistan medyasından bir çizer "Hepimiz Türküz" karikatürüyle cevap verdi.
Avrupa 08.02.2023, 11:42
Hiciv adı altında dünyaya nefret kusan Charlie Hebdo, dün Türkiye'deki depremi hedef aldı.
Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremi, "Türkiye’de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok." yazısıyla verdi.
Hem Türkiye'den hem de dünyadan sosyal medya kullanıcıları, derginin paylaşımına tepki gösterdi.
Yunanistan merkezli Kathimerini Gazetesi'nde ise Dimitris Handzopoulos tarafından çizilen karikatür, Fransız Charlie Hebdo'ya yanıt niteliğindeydi.
Çizimde, "Hepimiz Türküz" yazıldı.
Günün Anketi Tümü