Yunanistan'da Charlie Hebdo'ya yanıt niteliğinde karikatür: Hepimiz Türküz

Hiciv adı altında dünyaya nefret kusan Charlie Hebdo, dün Türkiye'deki depremi hedef aldı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremi, "Türkiye’de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok." yazısıyla verdi.

Hem Türkiye'den hem de dünyadan sosyal medya kullanıcıları, derginin paylaşımına tepki gösterdi.

Yunanistan merkezli Kathimerini Gazetesi'nde ise Dimitris Handzopoulos tarafından çizilen karikatür, Fransız Charlie Hebdo'ya yanıt niteliğindeydi.

Çizimde, "Hepimiz Türküz" yazıldı.