Yunanistan'da ekonomi büyürken halkın cebi eriyor

Yunanistan'da ekonominin bu yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla yüzde 1 oranında büyüdüğü bildirildi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), 2018 3'üncü çeyrek mevsim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde yüzde 1 oranında yükseldi. Büyüme oranı, yıllık bazda ise yüzde 2,2 olarak belirtildi.

Böylece ülke ekonomisinde 6 çeyrektir üst üste yıllık bazda büyüme kaydedilmiş oldu. Yunanistan'da büyüme oranı geçen yıl yüzde 2 oranında gerçekleşmişti.

Ekonomik kriz döneminde yaklaşık yüzde 25 oranında daralan ülke ekonomisinin, bu yıl yaklaşık yüzde 2,2 oranında büyümesi bekleniyor.

Yunanistan Ağustos ayında kurtarma paketi programından çıkan son ülke olmuştu.

Yunanistan’da hala devam ciddi bir ekonomik krizin olduğu belirtilirken, bu durum siyasi istikrara da etki ediyor. Ülkede irili ufaklı protesto gösterileri yaşanıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 14:48