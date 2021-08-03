Yunanistan'da hava sıcaklığı 55 dereceye kadar çıktı

Yunanistan'ı son günlerde etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, ülkede 6 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yer yer 46 derecenin üzerine çıktığını belirterek, halkı aşırı sıcaklara karşı uyardı.

Başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde kaydedilirken, Atina'da tarihi Akropolis tepesinde ve şehir merkezindeki Omonia Meydanı'nda sıcaklık 55 derece ölçüldü.

Hava tahminlerine göre, ülke genelinde etkisini sürdürmesi beklenen sıcaklığın, özellikle Thessalya ve Epir bölgeleri ile Orta Ege'de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Atina Tabipler Derneği, aşırı sıcakların rutubetli ve iyi havalandırılmayan ortamlarda insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturabileceğine dikkati çekerek, vatandaşlara kendi önlemlerini almaları çağrısında bulundu. Uzmanlar kronik hastalığı olanları ve yaşlıları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Çalışma ve İçişleri bakanlıklarından yayımlanan genelgelerde ise kamu ile özel sektör çalışanlarının sıcak havadan etkilenmemeleri için önlem alınması ve gerekli görülen yerlerde 12.00-16.00 arasında çalışmalara ara verilmesi önerildi.

Sivil Korunma Genel Sekreterliği, aşırı sıcakların orman yangını riskini de artırdığına dikkati çekerek, yerel yönetimlere tüm imkanlarıyla teyakkuz halinde olmaları, vatandaşlara da kırsal kesimde ateş yakmamaları, kıvılcım çıkartabilecek her türlü elektrikli alet kullanmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, ülkede sıcakların etkisiyle artan klima kullanımının elektrik tüketimini rekor seviyeye çıkardığı, enerji hatlarındaki aşırı yüklenme sebebiyle ülkenin genel elektrik kesintisi riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Elektrik Teşkilatı yetkilileri, son günlerde elektrik talebinin görülmemiş şekilde arttığına işaret ederek, kesinti yaşanmaması için özellikle 13.00-17.00 arasında elektrik kullanımının mümkün olduğunca azaltılması çağrısında bulundu.

AA