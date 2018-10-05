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Yunanistan'da kadın göçmenlerin çilesi

Af Örgütü, Yunanistan’daki göçmen kamplarının kadınlar için güvensiz olduğunu açıkladı.

Yunanistan'da kadın göçmenlerin çilesi

Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan’daki kamplarda  yaşayan kadınların gece çadırlarından çıkmaya korktuklarını ve ortak duşları kullanırken endişelendiklerini açıkladı. Ayrıca hamile kadınlar için sağlıksız koşulların olduğu belirtildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden bir kadının aktardığına göre, duş kabinlerinde kilidin olmadığı, kullanılan suyun soğuk olduğu ve güvenlik sorunlarının yaşandığı söyleniyor.

Birleşmiş Milletler Mülteci Kuruluşu UNHCR'den gelen bilgilere, Yunanistan'a gelen mültecilerin ve göçmenlerin yarısından fazlası kadınlardan ve çocuklardan oluşuyor.

Çoğunluğunu Suriye’deki iç savaştan kaçanların ve Afrika kökenlilerin oluşturduğu mülteciler Yunanistan’a bağlı adalarda hayat mücadelesi veriyor. Kamplarda gıda ve temizlik sorunları olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net 
 

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