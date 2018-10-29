Yunanistan'da öğrencilerle polis arasında çatışma

Yunanistan'ın başkenti Atina'da eğitime ilişkin bir yasa tasarısını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çatışma çıktı.

Yaklaşık bin kişilik, çoğunluğu liseli öğrenci grubu, ortaöğretimdeki sorunları ve üniversiteye giriş sınavlarında değişiklik öngören yasa tasarısını protesto etmek üzere meclis binasının bulunduğu Sintagma Meydan'ında toplandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto sırasında göstericilerin taş ve molotofkokteyli atması üzerine, Yunan çevik kuvvet birimleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulundu.

Çevredeki banka ve mağazalarda hasara yol açan eylemciler, bazı çöp bidonlarını yakarak barikat oluşturdu. Olayların kentin turistik merkezine sıçraması üzerine, çevredeki çok sayıda turist de yoğun gazdan etkilendi.

Geçen hafta, yasa tasarısını protesto eden bir grup öğrenci Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ofisini basarak işgal eyleminde bulunmuştu.

Kaynak: AA