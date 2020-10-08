Yunanistan'da SYRIZA’da bir ‘deprem’ daha: Eski Adalet Bakanı istifa etti!

Mustafa Çolakali



Yunanistan’da anamuhalefetteki SYRIZA partisinde son aylarda başlayan çalkantılar durulmuyor. Özellikle Ege ve Doğu Akdeniz’deki Yunan-Türk gerginliği ve Mısır’la imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması konuları başta olmak üzere partinin aldığı tutum nedeniyle, parti lideri Aleksis Çipras’la partiiçi muhalefet arasında yükselen gerginlik, sürmeye devam ediyor.

SYRIZA döneminin Adalet Bakanı Stavros Kontonis, bu sabah ANT1 televizyonunda katıldığı bir programda SYRIZA Merkez Komite üyeliğinden istifa ettiğini açıklarken, bu kararı Aleksis Çipras’a da bildirdiğini söyledi.

“Parti toplumun ihtiyaçlarına karşılık veremiyor” diyen Kontonis, parti yönetimine yüklendi.

Altın Şafak davasına da değinen Kontonis, SYRIZA döneminde çıkardıkları yeni Ceza Yasası’na o dönem karşı çıktığını, çünkü bu yasa çerçevesinde suç örgütü liderinin normal suç örgütü üyesi seviyesine düşürülerek cezasının hafifletildiğini, eskiden 10 yıldan başlayan cezanın şimdi 5 ila 15 yıl arasına indirildiğini ekledi.

Eski Adalet Bakanı, o dönem kendisinin itirazlarına Aleksis Çipras’ın şiddetle karşı çıktığını ekledi.

SYRIZA medyada partiiçi gerilimlerle gündeme gelmeye devam ederken, anketlerde ise eriyişini sürdürüyor.

Kaynak: Azınlıkça