Yunanistan'da tarihi 'Altın Şafak' davası sonuçlandı: Onlar suç örgütü

Yunan makamlarından önemli karar: Altın Şafak Partisi suç örgütü olarak tanımlandı.

Antifaşist rapçi Pavlaos Fitsas’ın 2013’te Atina’da ırkçı Altın Şafak partisi üyesi Yorgo Rupakias tarafından öldürülmesinin ardından başlayan soruşturma sonrası 2015 yılında Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos ve partinin milletvekilleri ile üyelerinden oluşan 68 kişinin ‘suç örgütü kurmak’ suçlamasıyla başlayan davada bugün karar günüydü. Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verdi.

Atina'daki Temyiz Mahkemesi, Altın Şafak Partisinin suç örgütü olup olmadığıyla ilgili davada kararını açıkladı.

5 yılı aşkın süredir devam eden davada mahkeme, Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos ve 6 parti üyesi Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'ın "suç örgütünü yönettiğine", diğer 18 sanığın ise "suç örgütüne üye olduğuna" hükmetti.

Sanıkların alacağı cezalara ilişkin yargılamalar gelecek günlerde devam edecek.

- Yoğun güvenlik önlemleri

Mahkemenin görüldüğü Atina Temyiz Mahkemesi çevresinde emniyet güçleri, olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık 2 bin 200 polis ve keskin nişancının görevlendirildiği mahkeme çevresinde tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Atina Mahkemesi dışında başta ana muhalefet partisi SYRIZA ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri olmak üzere siyasi partiler, sendikalar, antifaşist platformlar ve öğrencilerden oluşan 20 bini aşkın gösterici, "Masum değiller", "Naziler hapishaneye" , "Kahrolsun faşizm" şeklinde slogan attı.

- Polis göstericilere müdahale etti

Çevik kuvvet güçleri, protestocuların attığı molotofkokteyllerine göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla yanıt verdi.

Altın Şafak Partisi lideri Mihaloliakos, bazı eski parti mensubu milletvekilleri ve üyelerinin de yer aldığı 69 sanık suç örgütü kurmak, bu örgütte yer almak ve yönetmek, kara para aklamak, şantaj, izinsiz silah bulundurmak ve ırkçı şiddet eylemleri düzenlemek suçlarından yargılanıyordu.

Atina'nın Keratsini semtinde 2013 yılında sabaha karşı Altın Şafak Partisi üyesi Yorgo Rupakias, solcu şarkıcı Pavlos Fissas'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Vatandaşı Koruma Bakanlığı, aşırı sağcı partinin suç örgütü kapsamına alınması için soruşturma başlatmıştı.

Yunanistan'da geçen yıl yapılan genel seçimlerde Altın Şafak, yüzde 2,93 oy oranıyla yüzde 3'lük seçim barajını aşamadığı için parlamento dışında kalmıştı.

Atina'da 5 yıldan fazla süren duruşmalarda savcılar, Neo-Nazi Altın Şafak partisinin, kurucusu Nikos Michaloliakos ve diğer komplocular tarafından denetlenip kontrol edilen şiddet içerikli bir suç örgütü olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

Yunanistan’ın son yıllardaki en önemli davasında Nikos Michaloliakos dahil eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 68 parti üyesi hakkında bugün karar çıktı.

Soruşturmalar, faşizm karşıtı 34 yaşındaki rapçi Pavlos Fyssas'ın Eylül 2013'te ırkçı Altın Şafak çetesinin bir üyesi tarafından kovalanıp bıçaklanarak öldürülmesinin ardından başlamıştı.

Katil suçunu itiraf ederken, infiale yol açan saldırının ardından Altın Şafak'ın dayak, gözdağı ve cinayet gibi yöntemlere başvuran paramiliter bir örgüt olduğuna dair suçlamalar gündeme damgasını vurmuştu.

Dava Yunanistan’da son yılların en önemli davası olarak görülüyor. Yunanistan kamuoyunun ezici çoğunluğu da sanıkların suç örgütü suçlamasıyla cezaya çarptırılmasını ve tutuklanmasını istiyor.

Türk Bayrağı’nı yırtan Lagos’un ırkçı partisi artık suç örgütüYunan mahkemesi, AP oturumunda Türk Bayrağı'nı yırtan Ioannis Lagos'un da mensubu olduğu aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verdi.

Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak partisinin eski üyesi ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Ioannis Lagos Avrupa Parlamentosu’nda konuşma yaparken Türk bayrağını yırtmıştı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 13:38