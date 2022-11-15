Yunanistan'daki dinleme skandalı: Hükümet eleştirilerin hedefinde

Uluslararası Basın Enstitüsünün (IPI), Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildiğini nisanda bildirmesiyle gündeme gelen skandal, Yunan basınında son günlerde çıkan haberlerle kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Documento gazetesinin yayımladığı, siyaset, medya ve iş dünyasından önemli isimlerin "dinlendiğini" savunan haberlerin ardından, To Vima gazetesi de casus yazılım programının ülkeye getirilişine ilişkin iddiaları gündeme taşıdı.

Haberde, ulusal güvenlik amacıyla bir yabancıyı dinlemek üzere kullanılmaya başlanan casus yazılımın, daha sonra onlarca siyasetçi, gazeteci ve iş insanını takip etmek için de kullanıldığı öne sürüldü.

Dışişleri Bakanı'nın listede olması, yabancı temsilcilikler için endişe kaynağı

To Vima gazetesinin iddiasına göre, dinlenildiği öne sürülen isimler arasında Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da bulunması, Dendias ile irtibatı bulunan birçok yabancı ülke temsilciliği ve istihbarat teşkilatında da endişeye yol açtı.

Muhalefet, skandalın aydınlatılmasını istiyor

Dinlenildiği iddia edilenler arasında, hükümetin ve iktidar partisi Yeni Demokrasi içerisinden isimlerin de olması dikkati çekerken, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, STAR TV'ye verdiği röportajda, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de skandalın aydınlatılmasına ilişkin süreçte "gizlendiğini" ve bu durumdan sorumlu olduğunu savundu.

SYRIZA, yaptığı açıklamada, Miçotakis'in, Documento ve To Vima gazetesinin iddialarını ciddi şekilde açıklamasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki dinleme skandallarına ilişkin iddiaları inceleyen Avrupa Parlamentosu heyeti PEGA'nın Raportörü Sophia In't Veld, Yunan basınındaki haberlere atıfla Twitter'dan, "Yunan yetkililer, endişe verici iddiaları gecikmeden araştırmalı ve Europol ile iş birliği yapmalı." paylaşımında bulundu.

Tüm kanıtların araştırılmasını isteyen In't Veld, her taşın altına bakılması gerektiğini belirtti.

Hükümetten casus yazılımlar için "yasal düzenleme"

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, pazartesi haftalık olağan basın toplantısında, "Olası dinlemeler hızla araştırılmalı." açıklamasında bulundu.

Hükümetin, konunun tamamen aydınlatılmasını arzuladığını belirten İkonomu, hükümetin skandala karışanlar kadar yalan haber yapıp iftirada bulunanların da cezalandırılmasını istediğini aktardı.

İkonomu, hükümetin, casus yazılım programlarıyla mücadele konusunda yasal düzenlemeler için çalıştığını belirterek, iddiaların da kanıtlanmış verilere dayanmadığını savundu.

Skandalın gündeme gelişi

Gazeteci Kukakis'in telefonunda casus yazılım tespit edilmesinin ardından muhalefet partilerinden iki ismin suç duyurusuyla skandal genişlemişti.

Muhalefet partisi Değişim Hareketinin (KINAL) lideri ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Nikos Andrulakis, telefonunun dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) temmuzda suç duyurusunda bulunmuştu.

Andrulakis, casus yazılıma yönlendiren linke girmediği için telefonu bu yazılım tarafından kontrol edilmemişti.

Ancak Yunanistan İletişim Güvenliği Başkanlığı (ADAE), olay üzerine yaptığı araştırmada, Andrulakis'in telefonunun Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatınca (EYP) dinlemeye alındığını ortaya koymuştu.

EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Miçotakis'in yeğeni Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis, skandal nedeniyle istifa etmişti.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, televizyonlardan canlı yayımlanan konuşmasında, istifaların ardından "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna izin vermezdim." demişti.

Hükümet, Başbakanlığın dinlemeden haberdar edilmediğini savunmuştu.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Milletvekili Hristos Spirtzis de telefonuna casus yazılım programı "Predator" yükleme girişimi olduğu iddiasıyla eylülde Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.

Siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda kişinin dinlendiği iddiası

Documento gazetesinin, eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğine ilişkin iddialarının ardından hükümet, bunları yalanlamıştı.

ANT 1 televizyonuna konuşan Miçotakis ise ülkede, casus yazılım kullanıldığına ve dinleme yapıldığına ilişkin iddiaları kendisinin de hükümetin de reddetmediğini ancak kendisinin ve hükümetin bu durumdan sorumlu olmadığını savunmuştu.

AB'den inceleme

AB ülkelerindeki dinleme skandallarına ilişkin iddiaları inceleyen Avrupa Parlamentosu heyeti PEGA, kasım başında Yunanistan'da da incelemelerde bulunmuştu.

İncelemelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan PEGA Raportörü In't Veld, "Preditor" isimli casus yazılımı Yunanistan'da kimin ne sebeple kullandığına dair net kanıt elde edemediklerini, kesin kanıtların bulunabilmesi için yetkililerin heyetle daha çok bilgi paylaşması gerektiğini belirtmişti.

Hazırladığı taslak raporla ilgili Brüksel’de basın toplantısı düzenleyen In't Veld, Yunanistan'daki skandalla ilgili soruşturmanın devam etmesi nedeniyle şimdilik nihai olmayan değerlendirmeler yapmanın mümkün olduğunu dile getirerek, "(Casusluğun) Çok sistematik ve geniş ölçekli biçimde, açıkça siyasi stratejinin parçası olarak kullanıldığını söyleyebiliriz." ifadesini kullanmıştı.