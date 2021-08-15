Yunanistan'daki orman yangınlarının bilançosu belli oldu
Yunanistan'da 2 haftadır süren orman yangınlarında 1 milyon 300 bin dönüm alan kül olurken yangın kısmi olarak kontrol alındı.
Avrupa 15.08.2021, 01:40 15.08.2021, 01:44
Yunanistan'da 15 günü aşkın süredir devam eden orman yangınları kısmi olarak kontrol altına alınırken, bazı noktalarda devam eden yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Yunan basınında yer alan haberlerde, 3-11 Ağustos arasında çıkan yangınlarda 1 milyon 300 bin dönüm alanın kül olduğu belirtildi.
Haberlerde, yanan alanların yarısından fazlasının Eğriboz Adası’nda olduğu kaydedildi.
Ülke genelindeki yangınlarda tamamen yanan ya da hasar gören ev ve işyerlerinin sayısının 1000’in üzerinde olduğu, yüzlerce aracın kullanılamaz hale geldiği, dağlık bölgelerde mahsur kalan yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu, vahşi yaşamın da olumsuz etkilendiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak:Karar
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