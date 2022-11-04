Yunanistan'dan Netanyahu'ya tebrik

Twitter'da paylaşımda bulunan Miçotakis, seçim zaferi nedeniyle kendisini tebrik etmek üzere Netanyahu ile konuştuğunu bildirdi.

Miçotakis, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkilerin devam etmesini dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'de son üç buçuk yılda beşinci kez gerçekleştirilen genel seçim sonuçlarına göre Netanyahu sağ müttefikleriyle Mecliste hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu sağlamıştı.​​​​​​​