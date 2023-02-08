Yunanistan devlet kanalı ERT, sabah yayınını Türkçe şarkıyla açtı
Yunan Devlet Televizyonu ERT, sabah haber yayınını Ben seni sevduğumi şarkısıyla açtı. Yunanistan medyasından Kathimerini ise Charlie Hebdo'ya yanıt niteliğinde bir karikatür yayınlayarak, "Hepimiz Türküz" mesajı verdi.
Avrupa 08.02.2023, 13:14
Yunan Devlet Televizyonu ERT, sabah haberlerini Ben seni sevduğumi şarkısıyla açtı.
Daha sonra stüdyoya giren sunucular, deprem hakkında son gelişmeleri aktardı.
Depremle ilgili bir mesaj da Kathimerini gazetesinden geldi.
Fransız dergi Charlie Hebdo’nun, Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden olan deprem sonrası paylaştığı skandal karikatüre, Yunanistan medyasından bir çizer "Hepimiz Türküz" karikatürüyle cevap verdi.
Dimitris Handzopoulos tarafından çizilen karikatür, Fransız Charlie Hebdo'ya yanıt niteliğindeydi.
Çizimde, "Hepimiz Türküz" yazıldı.
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