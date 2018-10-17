Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias istifa etti

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesinin iddiasına göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias istifa etti.

Gazete haberinde, Kocias'ın, kabine toplantısında Savunma Bakanı Panos Kammenos ile bir konu üzerinde anlaşamayıp ve tartıştıklarını, bunun sonucunda ise Yunan bakanın bir gün sonra istifa ettiğini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya isminin kullanılması konusunda hükümet içerisinde başlayan tartışmanın ardından istifa etti.

Katimerini, Salı günü yapılan kabine toplantısı sırasında Kammenos'un, Kocias'ı Dışişleri Bakanlığının gizli fonlarını kullanmakla ve George Soros'un adamı olmakla suçladığını aktardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 15:58