Yunanistan Ege'de sığınmacılara karşı 'gözetim ağı' kuruyor

Atina merkezli "Kathimerini" gazetesinin haberine göre, 35 radar ve 26 termal kamera satın alacak Yunanistan yönetimi, "Deniz Alanı Farkındalığı" adlı bir sistemle Ege'de kesintisiz "gözlem faaliyeti" yürütecek.

Gazete, 62 milyon avroya mal olacak "gözetleme ağının", Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarını korumanın yanı sıra "sığınmacı akınlarının idare edilmesine aktif şekilde katkı sağlayacağını" savundu.

Yunan Sahil Güvenliğinin ve Silahlı Kuvvetlerinin bu sistemden yararlanacağını vurgulayan gazete, Ege Deniz Yönetim Merkezinde de ikinci bir karargahın kurulacağını ve güvenlik nedenleriyle askeri tesislerin inşa edileceğini yazdı.

Gazeteye açıklamalarda bulunan bir yetkili, "Radar ve kameralar, 48 deniz milli mesafede bile ufak hedefleri tespit edecek, toplam 35 radardan 26'sı, 24 saat faal olan termal kameralarla donatılacak." dedi.

Adı açıklanmayan Yunan yetkili, "35 radar istasyonunu 27'si doğu Ege'de, diğerleriyse Girit, İyon Denizi ve diğer yerlerde kurulacak." ifadesini kullandı.

Gazetenin iddiasına göre, Atina yönetimi, gelecek dönemde deniz sınırlarındaki kontrolünü artırmak için dört adet insansız uçak almayı da planlıyor.

Sınıra sağırlık yapan ses sistemleri yerleştirilmişti

Yunanistan yönetimi, sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır edebilen iki elektronik cihazı, geçen hafta Meriç sınırına yerleştirmişti.

Ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sisteminin, Türk-Yunan sınırındaki Yunan Polis Teşkilatına (ELAS) teslim edildiği açıklanmıştı.

Öte yandan Türk-Yunan sınırında, sığınmacılara karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni tel duvarın inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirilmişti.

Yunan yetkililerce yapılan açıklamalarda, kuzeye doğru 27 kilometre uzunlukta ve 4,3 metre yükseklikte olması planlanan duvarda, 8 adet gözetleme kulesi bulunacağı dile getirilmişti.

Kaynak: AA