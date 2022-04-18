Yunanistan elektrik fiyatlarına müdahale edebilir
Yunanistan, Avrupa Birliğinin (AB) enerji krizine ilişkin aksiyon almaması halinde elektrik fiyatlarını baskılayacak ve tüketici üzerindeki etkilerini azaltacak tedbirler alacağını duyurdu.
Avrupa 18.04.2022, 16:16
Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası ağırlaşan enerji krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Krizle mücadele konusunda hükümetin atacağı adımların gelecek dönemde açıklanacağını belirten İkonomu, "AB'den ivedi ve acil bir karşılık gelmezse, elektrik fiyatına belirleyici bir müdahale için ulusal bir planımız olacak." dedi.
Yunanistan, geçen yıldan bu yana hane, işletme ve çiftçileri desteklemek için yaklaşık 4 milyar avro tutarında elektrik sübvansiyonu uygulamıştı.
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