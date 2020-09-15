Yunanistan ile ikinci toplantı! Kritik buluşma NATO Karargahı’nda başladı

Doğu Akdeniz’deki gerilim devam ederken Türkiye ve Yunanistan arasında heyetler arası görüşmeler de bir yandan sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında “Ayrıştırma Usullerinin” ele alınacağı teknik toplantıların devamı bugün yapılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında “Ayrıştırma Usullerinin” ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahında başladığını açıkladı.

İLKİ 10 EYLÜL’DE YAPILMIŞTI

Askeri heyetlerin katıldığı görüşmelerde ihtilaflı konulara bir çözümün bulunması ise amaçlanmıyor.

Bu toplantıların ilki 10 Eylül’de, NATO Karargahı’nda gerçekleştirilmişti.