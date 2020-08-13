Yunanistan ile Türkiye arasında uçak seferleri yine olmayacak: İşte detaylar

Yunan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında geçerli olacak havacılık talimatlarını (Notams) yayınladı.

İlk havacılık talimatı Yunanistan ile Türkiye arasındaki uçuşların 31 Ağustos 202 Pazartesi gece yarısına kadar yapılmamaya devam etmesini öngörüyor.

İkinci notam ise Yunanistan’dan Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’ya ve bu iki ülkeden Yunanistan’a yönelik uçak seferlerinin sadece Atina El. Venizeloz havaalanı üzerinden yapılmasını içeriyor.

Üçüncü havacılık talimatına göre ise Bulgaristan, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malta’dan Yunanistan’a havayoluyla 31 Ağustos’a kadar gelecek olanların en fazla 72 saat önce yaptırdıkları ve sonucu negatif olan Kovid-19 testini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.



Dördüncü notam ise 17-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında 7 ülkeden havayoluyla gelecek olanlara da negatif Kovid-19 testi sonucu ibraz etme zorunluluğu getiriyor. Bu ülkeler İsveç, Çekya, Belçika, İspanya, Hollanda, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya olarak sıralanıyor.

Son talimat ise 11 ülke haricinde Avrupa Birliği vatandaşı olmayanların Yunanistan’a giriş yasağının 31 Ağustos’a kadar devam etmesini öngörüyor. 11 ülke ise şöyle: Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Yeni Zelanda, Raunda, Tayland, Tunus, Uruguay ve Birleşik Arap Emirlikleri.

Uçak seferiyle Yunanistan’a gelme yasağından AB üyesi ve Schengen ülkeleri vatandaşlarının eşleri veya birlikte yaşama sözleşmesi imzaladıkları kişiler ve 18 yaşını doldurmamış çocukları da muaf tutuluyor.

Kaynak: Azınlıkça

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 15:06