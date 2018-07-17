Yunanistan'ın gözü Ege'de göz açtırmayan Akar'da

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Genelkurmay Başkanlığı döneminde birçok başarılı operasyona imza atan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Başkanlık sisteminde en etkin makamlardan birine oturması Yunanistan basını tarafından yakınen takip ediliyor.

Konuya geniş yer ayıran Yunan gazetelerinden biri olan Ta Nea Gazetesi, ülkesinin işinin artık daha zor olduğunu yazdı.

Hulusi Akar'ın; Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı yönettiğin işaret eden Yunan medyası, 2 askerlerinin geri dönmelerinin zor olduğunun da altını çizdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, 9 Şubet tarihinde kritik bölgelerde denetim ve incelemelerde bulunmuş, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz" mesajı vermişti.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 09:49