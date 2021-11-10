Yunanistan'ın iddialarına görüntülü cevap

Dün yaşandığı öne sürülen bahse konu olaya ilişkin olarak, saat 09.00'da İzmir Dikili açıklarında Yunanistan kara sularında bir düzensiz göçmen botunun olduğu ve bu botun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından dalga yaratarak sürmek suretiyle Türk kara sularına geri itilmeye çalışıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, kendilerine yapılan tüm telsiz çağrılarına rağmen bahse konu düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk kara sularına geri itmiş, lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarılmıştır. Yunanistan unsurlarının, düzensiz göçmenleri geri itmek maksadıyla yaptığı manevralar esnasında Türk kara sularını ihlal etmeleri, Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yaptığı manevralarla engellenmiştir."

"Sahil Güvenlik Komutanlığı üzerine düşen görevleri aralıksız sürdürmektedir"

Açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından resmi internet sitesinde olaya ilişkin iddia edilen bilgilerle birlikte yayınlanan fotoğrafın daha önce 2 Nisan'da da kullanıldığı ve gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Söz konusu olaya ilişkin görüntülerin de yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevleri 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürmektedir.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gösterilen tüm çabalara rağmen Yunanistan unsurlarının, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri geri ittikleri, yaşanan bu geri itmelerin çoğunda düzensiz göçmenlerin insanlık dışı muamelelere maruz kaldıkları, değerli eşyalarının alındığı, darbedildikleri, ellerinin kelepçelendiği, denize son derece elverişsiz can sallarına bindirilerek Türk kara sularına sürüklenmeye terk edildikleri ve hatta can yeleksiz olarak doğrudan denize atıldıkları birçok olay yaşanmış, göçmen ifadelerine de yansıyan bu olaylar defalarca uluslararası basın kuruluşları tarafından da kayıt altına alınarak tüm dünya basınında geniş yer bulmuştur."

İsmail Çataklı: Aynada gördüklerinizi Türkiye'ye yakıştırmaktan vazgeçin

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da olaya ilişkin Twitter'dan şu paylaşımda bulundu:

"Yunanistan. Suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye'ye 'korsan devlet' suçlamasında bulunmuş. Lütfen, aynada gördüklerinizi Türkiye'ye yakıştırmaktan vazgeçin."