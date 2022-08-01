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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Avrupa 01.08.2022, 22:08
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 16 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "KB-4510" botunca düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

#Yunanistan
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