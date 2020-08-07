Yunanistan Mısır ile MEB Anlaşması İmzaladı

Türkiye’nin Trablus yönetimi ile yaptığı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasının benzerini Mısır ile Yunanistan yaptı. Akdeniz yeniden çalkalandı. Türkiye, MEB’le çakışan anlaşmaya sert çıktı

Ankara ile Trablus arasında Akdeniz için yapılan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmasının (MEB) yarattığı krizden sonra Yunanistan ile Mısır bir anlaşma imzaladı. Anlaşmayla Akdeniz denklemleri yeniden köpürdü. Mısır’ın başkenti Kahire, 6 Ağustos’ta Akdeniz için yeni bir hamlenin başlangıcına ev sahipliği yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüştü. Dendias Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükrü de bir araya gelerek Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir anlaşma imzaladılar. İki bakan Yunanistan ile Libya’nın komşusu Mısır, adına Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzaladılar. İmza sonrası Şükrü, “Bu anlaşma, iki ülkenin MEB alanındaki kaynakların, özellikle de petrol ve gaz rezervlerinin kullanımını azami düzeye çıkarmak açısından ilerleme imkânı tanıyor” derken, Dendias uluslararası hukuk vurgusu yaparak, “Mısır’la anlaşma, uluslararası hukuk çerçevesindedir. Anlaşma, uluslararası hukukun tüm kavramlarına, deniz yasalarına ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı gösteriyor. Bölgede güvenlik ve istikrara katkı sağlıyor” diye konuştu.

Ankara: Yok hükmünde

Atina-Kahire anlaşması Trablus yönetimi için Libya’ya asker gönderen ve MEB anlaşması yapan Türkiye’nin tepkisini çekti. Türkiye Dışişleri, Mısır ile Yunanistan, MEB anlaşmasının “Türkiye için yok hükmünde olduğunu” açıkladı. Bakanlığın internet sayfasında yer alan açıklamada, “Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır. Bu anlaşmayla Libya’nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Kahire’de anlşaşma imzalanırken 5-6 Ağustos’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta ve Libya’da görüşmeler yapıyordu. Çavuşoğlu anlaşmayla ilgili, “Koordinatlardan kolayca görüyoruz ki bu anlaşma hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de Libya’nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ediyor. Bizim için yok hükmündedir ve zaten bugüne kadar bu noktaya gelmemizin sebebi de Yunanistan’ın, Rum kesiminin, Mısır ve İsrail gibi ülkelerle Türkiye’yi yok sayarak anlaşmalar imzalamaya çalışması, adımlar atmasıdır” dedi.

Kaynak: Yeni Yaşam Gazetesi