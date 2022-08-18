Yunanistan Rus petrolü için 183 gemi satın aldı

Yunanistan basınından Kathimerini’nin haberine göre, Yunan armatörler, Rus petrolü ve LNG’si taşımacılığı talebindeki artışı karşılayabilmek amacıyla, yılbaşından günümüze kadar 183 adet ikinci el gemi satın aldı. 2. el gemi satın almada Ağustos ayı itibariyle Yunanistan’ın dünya genelinde birinci sıraya yerleştiği belirtilen haberde, armatörlerin gemiler için toplamda 3,87 milyar dolar yatırım yaptığı kaydedildi. Allied Shipbroking verilerine göre armatörler 8 ayda 88 kuru yük gemisi, 89 tanker, 3 konteyner gemisi ve 2 sıvılaştırılmış gaz tankeri satın aldı. Avrupa Birliği genelinde, Ukrayna savaşından ötürü Rus petrolüne yaptırımın konuşulduğu şu günlerde Yunan armatörlerin Rus petrolünü taşıyabilmek için yaptığı milyarlarca dolarlık yatırım, Batı’nın ortak fayda yerine kendi çıkarlarını önceleyerek hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.