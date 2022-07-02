Yunanistan Tahir Minnabayev'i Rusya'ya iade edecek

Rusya'daki Müslümanlara yönelik uygulanan muameleleri eleştiren ve gözaltına alınma riski sebebiyle ülkeyi terk eden Türk asıllı insan hakları aktivisti Tahir Minnebayev, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçtiği sırada Yunan kuvvetlerince gözaltına alındı.

2014 yılında Rusya'yı terk etmesinin ardından ailesi ile birlikte Ukrayna'ya yerleşen Minnebayev, Rus işgalinin başlaması sonrası Ukrayna'dan Almanya'ya gitmişti.

Ukrayna'daki çocuklar için insani yardım faaliyetleri yürüten Minnabayev, farklı ülkelerde de bu çalışmalarını gerçekleştirmişken mayıs ayında Yunanistan'dan Türkiye'ye geçtiği sırada Yunan sınır muhafızlarınca gözaltına alındı.

İnsan hakları aktivistinin yaklaşık olarak iki aydır Yunanistan'daki bir geri gönderme merkezinde gözaltında tutulduğu ve yetkililerin, kendisine Rusya'ya sınır dışı edilebileceğini söyledikleri bildiriliyor.

Radio Free Europe'a konuşan Minnabayev, kendisine bir açıklama yapılmaksızın Yunanistan'dan Türkiye'ye geçtiği esnada Yunan sınır muhafızlarınca gözaltına alındığını söyledi.

Yunan yetkililer, Türk asıllı insan hakları aktivistinin resmi belgelerini görmezden geldi

Minnabayev, "Neden gözaltına alındığıma dair bir fikrim yok. Tüm belgelerim usulüne uygundu." ifadesini kullandı.

Schengen vizesi dahil Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin koruma belgesi altında seyahatini gerçekleştirdiğini savunan Minnabayev, Yunan yetkililerin söz konusu belgeleri görmezden gelmesinden yakındı.

Minnabayev "Rusya'ya geri gönderilmem halinde hapis cezası hatta idamla yargılanabileceğimi ifade etmeye çalıştım. Ancak bana Yunanistan'a siyasi sığınma talebi doldurmamı söylediler. Ben zaten şu an eşimin ve çocuklarımın bulunduğu Almanya'ya siyasi sığınma talebinde bulunmuştum. Yunanistan'a resmi olarak siyasi iltica talebinde bulunmamam durumunda beni Rusya'ya sınır dışı edeceklerini söylediler." dedi.

Öte yandan Minnabayev, Ukrayna'daki çocuklar için insani yardım faaliyetleri sebebiyle Yunanistan'dan geçtiğini, konuyu ülkedeki Ukrayna Büyükelçiliğine iletmesine rağmen büyükelçilik yetkililerinin kendisine Ukrayna vatandaşı olmaması nedeniyle herhangi bir hukuki yardımda bulunamayacağı yönünde açıklama yapıldığını ifade etti.

Kaynak: Mepa News