Yunanistan Türk sınırına Amerika’da kullanılan ses ‘silahları’ getiriyor

Mustafa Çolakali



Batı Trakya’nın Evros (Meriç) ilindeki Yunan-Türk sınırında Yunan polisi, göçmen-mülteci geçişlerini engellemek için Amerika’da Trump hükümetinin siyah göstericilere karşı kullandığı ses “silahlarıyla” donatıldı.

Long Range Acoustic Device (LRAD) adı verilen cihazlar, sadist bir özelliğe sahip olup üzerine uygulanan insanlarda acı, şok ve panik etkisi yaratıyor.

Son olarak Amerika’da George Floyd’un ölümünü protesto etmek amacıyla sokaklara dökülen Black Lives Matter hareketinin siyahi göstericilerine karşı kullanılan “silahların” 15 ila 320 kilo arasında olduğu, 2,5 kHz gücünde ve 162 desibel şiddetinde ses çıkardığı kaydediliyor.

Ses cihazlarının ötesinde sınır muhafızları ve askeri cihazlarla da sınırı donatan hükümetin, göçmen-mülteci geçişlerini durdurma konusunda kararlı olduğunun altı çiziliyor.

Kaynak: azınlıkça