Yunanistan, Türk tanklarından korktu

Yunanistan ordusunun yaptığı bir çalışma neticesinde hazırlanan raporda, Türk ordusuyla Yunanların karşılaşması durumunda Türklerin sahip olduğu tankların üstün olduğu kaydedildi. Rapora göre Yunanların Türk tanklarına zarar verme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Raporda Türk ordusunun Afrin harekatı esnasında PKK/YPG tarafından atılan füze ve roketlere karşı kendini üstün bir şekilde koruduğu ifadeleri yer aldı.

Seri üretime geçmesi planlanan Altay tanklarındaki AKKOR savunma sisteminin tankların kendini koruma kapasitesini oldukça arttırdığı ifade edildi.

AKKOR SAVUNMA SİSTEMİ

AKKOR Savunma Sistemi ile radar tarafından Tanka yaklaşmakta olan tehdit algılandığı zaman bir takip yörüngesi oluşturuluyor, oluşturulan yörünge bilgileri merkezi yönetim merkezine aktarılıyor. Ardından Mühimmat Atıcı Lançer karşılaşma noktasına doğru yönlenip mühimmatı hedefe doğru ateşliyor. Tanka yaklaşmakta olan tehdit 15-20 metre mesafede iken koruma mühimmatı ile buluşuyor. Atılan koruma mühimmatının ucundaki akıllı yaklaşma tapası sayesinde gelen tehdidin açısı, hızı ve mesafesi hesaplanıp tehdit ile korunma mühimmatının patlayacağı en ideal nokta bulunuyor. İki mühimmat yan yana geldiği zaman patlama gerçekleşiyor ve tanka tehdit olarak gönderilen mühimmatın harp başlığı imha ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net