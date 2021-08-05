Yunanistan-Türkiye sınırı açılıyor

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Kurumunca (YPA) yayımlanan 5 Ağustos tarihli seyahat direktifinde, aşı sertifikası olan ya da "Covid-19 PCR/RAPID" negatif test sonucu beyan eden Türk vatandaşlarının, bugünden itibaren Yunanistan'a giriş yapabilecekleri belirtildi.

Yunanistan'a girişte tüm ülkelerin vatandaşları için kişisel bilgiler içeren "seyahat formunu" doldurma uygulamasının devam ettiği vurgulanan direktifte, Türkiye'nin yanı sıra 35 ülke için aranan şartların 12 yaşından büyük çocuklar için de geçerli olduğu kaydedildi.

AA