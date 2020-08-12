Yunanistan ve ABD'den Doğu Akdeniz zirvesi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Cuma günü Viyana'da ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geleceği duyuruldu.

Görüşmenin ana gündem maddesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim olması bekleniyor.

Cuma günü gerçekleştirilecek olan AB'nin Doğu Akdeniz konulu olağanüstü zirvesine AB Dışişleri Bakanları'nın toplantıya video konferans yöntemiyle katılacağı açıklanırken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da yine Cuma günü görüşecek.

AB’Yİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRMIŞTI

Dendias dün yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile yaşanan Doğu Akdeniz gerilimleri nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020, 15:05