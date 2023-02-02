Yunanistan ve İtalya'da ilaç sıkıntısı devam ediyor

Yunanistan Attiki Bölgesi Eczacılar Birliği Başkanı Konstandinos Lurandos ve İtalya Eczacılar Federasyonu Başkanı Andrea Mandelli, Avrupa ülkelerinde bir süredir devam eden ilaç temini sıkıntısını, özellikle antibiyotikler, çocuklar için öksürük şurubu ve ateş düşürücüler ile tansiyon ilaçlarının bulunmasında yaşanan sorunu değerlendirdi.

"Ham madde olmayınca ilaç da üretilemez"

Avrupa'da ilaç tedarikinde yaşanan temel sorunun ham madde sıkıntısı olduğunu belirten Lurandos, Yunanistan'da ise ülkedeki düşük ilaç fiyatları nedeniyle yapılan ihracatın, tedarikte büyük soruna neden olduğunu kaydetti.

Lurandos, Avrupa'daki ilaç sıkıntısının temel nedeninin parasetamol, amoksilin gibi ham maddelerin bulunmasında yaşanan zorluklar olduğuna dikkati çekerek, "Ham madde olmayınca ilaç da üretilemez. Bu ham maddeler Hindistan ve Çin'de üretiliyor. Bu ülkelerin hükümetleri belli miktarların satışını kendi nüfuslarının ihtiyaçları için dondurdu." diye konuştu.

Bu ülkelerden Avrupa'ya gelen ham madde miktarının azalmasının, Avrupa'da ilaç üretimini kısıtladığını anlatan Lurandos, bu konuda Yunanistan'da Avrupa'dakinden de büyük oranda sıkıntı yaşandığını vurguladı.

Lurandos, Yunanistan'da yaşanan sıkıntının nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Yunanistan'a ilaç geliyor ancak burada ilaç fiyatları düşük olduğu için, ilaçlar Yunanistan'da kalmıyor. Bazı ecza depoları bu ilaçları alıp daha fazla kazanç sağlamak için 2-3 katına ihraç ediyor."

Hükümetin ilaç ihracatını kısıtlamaya yönelik tedbirlerinin de yetersiz kaldığına dikkati çeken Lurandos, ülkedeki ilaçların yurt dışına gönderilmemesi için denetim sağlanmasının çözüm olabileceğini söyledi.

Lurandos, ilaç tedarikinde yaşanan sorunun yarattığı endişenin, halkın ilaç talebinde artışa neden olduğuna işaret ederek, "İnsanlar daha sonra ihtiyaç duyabilecekleri ilaçları ellerinde bulundurmaya çalışıyor. Başka birisi o an o ilaca ihtiyaç duyabilir ve bulamayabilir. Bu yanlış. Çok kez söyledik, ilaç depolamamalıyız." dedi.

İtalya'da ilaç sıkıntısı zayıflasa da bazı ürünleri bulmaktaki zorluk sürüyor

İtalya Eczacılar Federasyonu Başkanı Mandelli de ülkedeki duruma ilişkin, "İlaç sıkıntısı büyük ölçüde zayıflamış durumda ama bazı ürünleri bulmaktaki zorluk devam ediyor. Noel döneminde yaşanan sıkıntı, 5-6 gün öncesi itibarıyla daha hafiflemiş vaziyette." şeklinde konuştu.

Mandelli, yavaş yavaş ilaçların tedarik edilmeye başlandığını belirterek, ilaç sıkıntısının başından bu yana muadil ya da alternatif ilaçların bulunmasıyla çözüm arandığını anlattı.

Halkı etkileyen ilaç sıkıntısının yılbaşı döneminde, kortizonlu ya da steroidli burun spreyi, öksürük şurubu ve pediatrik antibiyotik gibi sık kullanılan ürünlerde yaşandığını dile getiren Mandelli, "Ama durum şu an kontrol altında. Aranılan ilaç ya da muadili bulunuyor." ifadesini kullandı.

Mandelli, ilaç sıkıntısının Avrupa genelinde görüldüğünü, bunun nedenlerinin birinin, ilaçların ham maddesinin üretildiği Çin'de salgının halkı ciddi şekilde etkilemesi olduğunu kaydetti.

İlaç sıkıntısında ham madde eksikliğinin oynadığı role dikkati çeken Mandelli, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dağıtım giderlerinin yanı sıra fiyatta yol açtığı artışların da sıkıntıda etkili olduğunu vurguladı.

Mandelli, İtalya'da durumun yavaş yavaş normale döndüğünün altını çizdi.

İtalya'da özellikle yılbaşı döneminde COVID-19 ve grip tedavisine yönelik ilaçlar ile ateş düşürücü, ağrı kesicileri bulmakta sıkıntı yaşanmıştı.