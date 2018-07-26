Yunanistan yangınının sebebi açıklandı

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Yunanistan'da Pazartesi günü başlayan orman yangınının bir elektrik kablosundan başladığı açıklandı.

Atina yakınlarında ormanda başlayarak yerleşim yerlerine yayılan, 82 kişinin ölümüne ve yüzlerce evin yanmasına sebep olan orman yangınına, yanan bir elektrik kablosunun yol açtığı açıklandı.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Atina temsilcisi Yorgo Kırbaki, açıklamayı belediyenin yaptığını bildirdi.

Pazartesi günü birçok noktadan yükselen alevlerin önüne geçilememiş sahil kasabası Mati haritadan silinmişti.