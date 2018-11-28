Yunanistan’da 24 saatlik grev kararı: Ulaşım duracak

Metro, troleybüs, gemi ve trenler fren çekecek, otobüsler aralıklarla sefer yapacak, bankalar ve birçok iş yeri kapalı kalacak, Yunanistan’ın büyük şehirlerinde protesto gösterileri düzenlenecek.

Greve devlet memurları da katılacaklarını açıkladılar. İşçi ve devlet memuru sendikaları YSEE ve ADEDİ Atina’nın Klauthmonos Meydanı’nda, Komünist Partisi’ne bağlı PAME ise Omonia Meydanı’nda protesto gösterileri ve Parlamento’nun bulunduğu Syntagma’ya yürüyüş gerçekleştirecekler.

Kemer sıkma önlemlerine ve hükümetin ekonomi politikasına karşı gelen sendikalar “grevdeyiz- mücadeledeyiz-hakkımızı arıyoruz” sloganıyla hükümetten vergi politikasını durdurmasını, 751 euro asgari ücreti kabul etmesini, toplu sözleşmelere saygı duymasını, herkese iş hakkı tanınmasını, sosyal güvenlik sistemini geliştirmesini ve emekli maaşlarına dokunmamasını talep ediyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 21:12