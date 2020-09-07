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Yunanistan’da 400 yeni sınır muhafızının 15’i azınlıktan

Yunanistan’da 400 yeni sınır muhafızının 15’i azınlıktan

Türkiye üzerinden illegal yolla Yunanistan’a geçen mültecileri engellemek üzere Evros’taki (Meriç) çelik çiti 27 kilometre daha genişletme uygulamasına giden hükümet, sınıra 400 sınır muhafızının da tayin edileceğini duyurdu.

İçlerinden 15’inin azınlık mensubu olduğu açıklanan sınır muhafızlarının, Sınır Muhafızlığı Akademisi mezunu oldukları ve ilk görevlerini Evros’ta yapacakları bildiriliyor.

Öte yandan hükümet yetkilileri, sınıra gönderilen muhafızların 15’inin azınlık mensubu olmasının nedeninin “Yunanistan’ın gerçek yüzünü göstermek amaçlı” olduğunu kaydediyorlar.

Kaynak: azınlıkça

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