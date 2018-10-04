Yunanistan’da emekliler kazan kaldırdı

Yunanistan'ın çeşitli yerlerinden başkent Atina'ya gelen yüzlerce emekli, hükümetin kemer sıkma politikasına karşı protesto gösterileri düzenledi. Mücadeleci İşçiler Cephesine (PAME) bağlı sendikaların çağrısıyla başkentte Kocias Meydanı'nda toplanan yüzlerce emekli, Yunanistan Çalışma Bakanlığına doğru yürüdü.

Yunanistan'da emekliler, 8 yıldan fazla süredir devam eden ekonomik kriz ve kurtarma paketleri döneminde "kemer sıkma" önlemleri ile maaşlarının ortalama yüzde 40'ını kaybetti. Yeni kesintilere karşı emekliler aralıklarla gösteri düzenliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 16:38